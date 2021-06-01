صور.. محافظ القليوبية يوجه بتذليل أى عقبات أمام طلاب الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية بمدارس "مصطفى كامل التجريبية وسعد زغلول و15 مايو وناصر بمدينة بنها"، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات لمادة اللغة العربية فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا.





واطمأن محافظ القليوبية على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ، ووجه بتذليل كل العقبات أمام الطلاب بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.



وأضاف المحافظ أن الدولة اتخذت كل الاجراءات لحماية الطلاب، خصوصا مع ظروف كورونا، ويتم تنفيذها من خلال وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أجهزة الدولة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم.



ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وأن تكون على اتصال مستمر للإبلاغ عن أية أحداث قد تقع لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب 103.850 موزعين على 460 لجنة عامة بمدارس المحافظة.

ورافق المحافظ فى الجولة ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.