التعليم: استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استلام بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2020- 2021 ، قبل موعد عقد الامتحان التجريبى الثالث المقرر عقده خلال شهر يونيو الجارى.





وأشارت "التربية والتعليم" إلى أن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحى "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقديم هو يوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، مع المكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، للوقوف على الوضع النهائى لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام "المنتظمين/منازل".

وقال حجازى إن آخر موعد لاستلام استمارات التقدم للمشاركة فى لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة سيكون يوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري.

وأكد نائب رئيس عام الامتحان ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من 20 طالبا.

وطالبت الوزارة، الطلابَ بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبى لتدريب الطلاب على نظام الامتحان، ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.