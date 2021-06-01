التعليم: استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء ، أنه سيتم استلام بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021 ، قبل موعد عقد الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده خلال شهر يونيو الجاري، مشيرة إلى أن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقديم هو يوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، مع المكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل).

وقال حجازي إن آخر موعد لاستلام استمارات التقدم للمشاركة في لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة سيكون يوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري.

وأكد نائب رئيس عام الامتحان ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالبا.

وطالبت الوزارة، الطلابَ بضرورة حضور الطلاب الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على