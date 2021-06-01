بدء تطبيق قرار عودة العمل بالمواعيد الصيفية للمحال والمولات.. اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء العمل بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهى، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيرى التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفى حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا فى جميع الأماكن العامة، ولاسيما التى تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التى من بينها منع تقديم "الأرجيلة".
كما وافقت اللجنة على الاستمرار فى حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح فى الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظرًا لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد فى الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة فى هذا الصدد.
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