معهد الفلك: فصل الصيف يبدأ الاثنين ٢١ يونيو .. وطوله ٩٢ يوما

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن دخول فصل الصيف "حدوث الانقلاب الصيفي" يوم الاثنين الموافق ٢١ يونيو الحالي في الساعة الخامسة و ٣٣ دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه وفقا لتلك الحسابات فعدد أيام فصل الصيف للعام الحالي ٩٢ يوما و٣٩ ساعة و٤٩ دقيقة، لافتا إلى أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة ، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف أن هذا اليوم "الانقلاب الصيفي"، يمثل أطول نهار وأقصر ليل في العام، علما بأنه هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي) ، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي .

وأوضح أنه من الأخطاء الشائعة القول بأن الصيف والشتاء ينشآن نتيجة لقرب أو بعد الأرض عن الشمس، والحقيقة العلمية هى أن الصيف والشتاء ينشآن بسبب انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.