«شاومينج» يعود من جديد.. امتحانات الشهادة الاعدادية على الفيس بوك «صور»

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انطلاقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021 في محافظات القاهرة والقليوبية و بني سويف و قنا واسوان وعدد من المحافظات الاخري بينما تنطلق في محافظات الجيزة والاسكندرية الاسبوع السبت القادم.

وشهدت الساعة الأولي للامتحان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك"، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد مرور ساعة واحده فقط من بدء الامتحان داخل أحد اللجان.

امتحانات الإعدادية

قال محمد عطيه وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة القاهرة، أن غرفة العمليات في المحافظة لم ترصد آي شكاوي في الساعات الأولي للامتحان، مشيرًا أن جميع اللجان انتظمت العملية الامتحانية بها ، وتسلمت أوراق الاسئلة في الوقت المحدد ، طبقا لخطة المديرية لامتحانات الإعدادية.

وكانت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني قد انهت استعداداتها لامتحانات الشهادة الاعدادية حيث يخوض الاختبارات ما يصل إلي 1.4 مليون طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية، ووجهت مديريات بوضع اسئلة الامتحانات في جميع المواد من منهج الفصل الدراسي الثاني فقط ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الإصابة بتداعيات فيروس كورونا.

الاجراءات الوقائية.. امتحانات الشهادة الإعدادية

كما عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا بتطبيق إجراءات لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا المستجد، في مقدمتها تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلا من 20 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان، تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية، مع التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصية، و تشغيل بوابات التعقيم، و استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.