أحمد الشيخ يطلب من الجمهور الدعاء له..«صور»

طلب أحمد الشيخ لاعب نادي بيراميدز من الجمهور الدعاء له،و ذلك بعدإصابتة بفيروس كورونا المستجد، حيث، وصل عدد المصابين للعدد 13، بينما تغيب مسئول بيراميدز عن الإجتماع الذي إقيم إمس في مقر الجبلاية

نشر أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحاليـ عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”وكتب:”أرجو الدعاء لي بالشفاء”، وذلك بعد تعرضة بإصبة بفيروس كورنا المستجد.

ومن ناحيه اخري قد كشف مسئولو نادي بيراميدز عن تواجد إصابات بفيروس كورونا داخل جدران النادي وذلك بعد رحلة نيجيريا والتي استطاع الفريق السماوي العبور منها للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بمجموع المباراتين 5 -2.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعاد الإيجابي 1/1، ويحتل الفريق السماوي المركز السادس برصيد 34 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.

قائمةالمصابين

وجاءت قائمة المصابين بفيروس كورونا داخل نادي بيراميدز كالتالي: عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق حتى وصل عدد المصابين للعدد 13.

بيراميدز أيضا وصل إلى نصف نهائى الكونفدرالية وتأجل له أكثر من مباراة بالدورى بسبب مشاركته فى البطولة الافريقية، قبل أن يضرب فيروس كورونا الفريق بعد رحلة نيجيريا الأخيرة،حيث تم تأجيل مباراة بيراميدز والاسماعيلى اليوم فى الدورى وهناك مطالب من النادى السماوى بتأجيل مباراة سموحة المقبلة أيضا.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعاد الإيجابي 1/1، ويحتل الفريق السماوي المركز السادس برصيد 34 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.

أعلن اتحاد الكرة لكرة القدم تأجيل مباراة بيراميدز أمام سموحة في كأس مصر في الدور ل16، و التي كان محددا لها يوم 2 يونيو المقبل وذلك لموعد يحدد لاحقا، بينما تم تأجيل مباراة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة، وذلك قبل مواجهة الجونة اليوم والتي من المقرر إقامتها يف تمام الساعة التاسعة مساءً.