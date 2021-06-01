هاني نعمة الله: صندوق الطوارئ الطبية يعكس حرص الدولة على خدمة المواطن ودعمه«فيديو»

/634256/هاني-نعمة-الله-صندوق-الطوارئ-الطبية-يعكس-حرص-الدولة-على-خدمة-المواطن-ودعمهفيديو

أكد النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، هو سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، من خلال توفير الصندوق للأمصال الخاصة بالاوبئة والكوارث الطارئة، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، يعكس حرص الدولة على تقديم خدمة طبية سريعة فى الطوارئ والأزمات الطبية.

قوائم الانتظار

وأشار النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حوادث القطارات تعد من الكوارث، والصندوق سيكون مستعد لتقديم الخدمات والمساعدات الطبية بشكل سريع خارج اطار الروتين، إضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار فى حالات الجراحات الكبري، التي تعد من الكوارث حيث سيساهم الصندوق فى القضاء على قوائم الانتظار او تخفيضها.

موارد الصندوق

وتابع النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، أن قوائم الانتظار انخفضت بنسبة 50%، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت الجهات المستفيدة من موارد الصندوق، حتي لا تكون هناك نفقات ادارية اضافية على الصندوق ، خاصة ان الصندوق انشأ لعلاج الحالات الطبية الطارئة، كما ناقشت اللجنة موارد تمويل الصندوق، للتخفيف على المواطنين،مشددا على أن انشاء الصندوق لا يعني انشاء نفقات جديدة على المواطنين وزيادة الاعباء عليهم.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال جلسته العامة ،أمس الأثنين.