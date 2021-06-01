مجاهد يوضح.. موعد مباراة السوبر..إنسحاب الزمالك من الدوري..قراره بخوض إنتخابات اللجنة الثلاثية.. تأجيلات الأهلي وبيراميدز

/634257/مجاهد-يوضح-موعد-مباراة-السوبرإنسحاب-الزمالك-من-الدوريقراره-بخوض-إنتخابات-اللجنة-الثلاثية-تأجيلات-الأهلي-وبيراميدز

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة الثلاثية، حيث تحدث عن موعد مباراة السوبر المحلي، بجانب نسبة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة وصرح" وعدنا الاندية أن تلعب أخر جولتين بالدوري في نفس التوقيت، وذلك للأندية التي تعاني من نفس الظروف، وانه لن يتم تغيير او تأجيل أي مباراة في الثلاث جولات الاخيرة، عند الإعلان عن موعدهم".

موعد نهاية الدوري

قال أحمد مجاهد في تصريحات إذاعية" أخر 5 أسابيع من بطولة الدوري العام، لن يتم إستكمالهم إلا بعد لعب فريقي الأهلي وبيراميدز لكل مؤجلاتهم، ومن المقرر أن يتم بدء اللعب في أخر 5 جولات بالبطولة في يوم 10 أغسطس، وتنهي في 26 من نفس الشهر".

سيناريوهات إستكمال بطولة الدوري

وأضاف " وضعنا عدة حلول وسيناريوهات لاستكمال بطولة الدوري، والحل الأول هو إنتهاء بطولة الدوري يوم 26 او 27 من شهر اغسطس، والسيناريو الثاني هو مد الفترة حتى يوم 7 سبتمبر". وقال مجاهد عندما سؤل عن طلب الأندية خاصة نادي الزمالك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص: "قمت بالرد على حسين السيد (ممثل نادي الزمالك في اجتماع الأندية)، عندما استفسر عن مبدأ تكافؤ الفرص، أنه يجب الإلتزام بشأن عقود اللاعبين وخصوصا،" اللاعبين الذ ينتهي عقدهم يوم 30 يونيو الجاري، وأوضحت له أنه من الصعب عليه أن يجد نفسه يستكمل الدوري من غير لاعب مثل فرجاني ساسي".

تعديلات الدوري

واستكمل" لا يوجد أي تعديل حتى الأن في مواعيد الدوري حتى يوم 15 اغسطس، سوى أنه يتم ترحيل مبالاريات الأهلي يوم اوأكثر، وانه خلال فترة الأولمبيات سيلعب الأهلي وبيراميدز كل مؤجلاتهم في الدوري" ونفى مجاهد إنسحاب فريق الزمالك من بطولة الدوري، كما أبدى غضبه عند سؤله عن إمكانية لعب الدوري الموسم المقبل، من خلال مجموعة واحدة بدلا منم مجموعتين، واوضح ان كل ذلك مجرد إفتكسات من غير المتخخصين في إتخاذ القرارات، وأنه لا يجوز لعب الدوري إلا بمجموعتين”.

وأعلن مجاهد أن قوائم الأندية ستتكون من 30 لاعبا، من بينهم 5 لاعبين أجانب، ومن المحتمل أن يتم ضم 5 لاعبين من مواليد 99 و 2000، وأعلن مجاهد أنه لا يفكر في خوض الإنتخابات القادمة للجنة الثلاثية، وأن إحتمال ترشحه 0%.

متى ستقام مباراة السوبر المصري؟

وأتم مجاهد" كان من المقرر أن يتم خوض السوبر يوم 1 يوليو، ولكن التوقيت لا يناسب الرعاة، وكان هناك لإقتراح للعب المباراة خارج مصر مثلما حدث من قبل، لكن تم التأجيل في الوقت الحالي للإتفاق مع الرعاة، وإقامة السوبر بعد نهاية الموسم".