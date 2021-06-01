محمد السباعى لـ دوت الخليج: لسنا فى حاجة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية «فيديو»

/634259/محمد-السباعى-لـ-تحيا-مصر-لسنا-فى-حاجة-لصندوق-مواجهة-الطوارئ-الطبية-فيديو

تحدث النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لموقع دوت الخليج، لبيان وجهة نظره بشأن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

محمد السباعى: لسنا فى حاجة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد السباعى، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" عرضت وجهة نظرى خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، حيث أبديت تحفظى بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، أهمها أننا لسنا فى حاجة لهذا الصندوق، فى ظل قيام الدولة المصرية الممثلة فى وزارة الصحة وباقى مؤسساتها بتقديم نجاحات متتالية".

محمد السباعى: الأزمات التى مرت بالدولة المصرية أثبتت قدرتها ونجاحها

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد السباعى:" العديد من الأزمات التى مرت بالدولة المصرية، الممثلة فى حوادث الطرق، والقطارات، كان هناك كفأة، رغم وجود نقطة إيجابية وهى المشاركة المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد السباعى:" تسائلت فى الجلسة العامة بشأن نية الدولة للتوجه لوجود المزيد من الصناديق، أم الترشيد لتوفير المخصصات المالية وفقًا لاحتياجاتنا وخصوصًا بالنسبة للدستور، فى بند الصحة والتعليم أو غيره، وأرى أننا لسنا فى حاجة لهذا الصندوق بهذا الشكل، خاصة إذا ما كان هناك رؤية للتحول إلى صندوق تنفيذى بمعنى أن يكون له أفرع فى المحافظات وله أعضاء ومجالس إدارات، فهذا يمثل عبء.

وأختتم:" بالنسبة لتوفير رعاية صحية جيدة فهذا متوفر فى خطة الدولة، الممثل فى منظومة التأمين الصحي الشامل وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك عائد جيد على المواطن.