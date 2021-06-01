/634260/594-ألف-طالبا-انتظموا-في-امتحان-العربي-الشهادة-الإعدادية-باسوان

قال الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التعليم بمحافظة أسوان، إن امتحانات الشهادة الاعدادية، قد انتظمت صباح اليوم في كافة المدارس التابعة للمديرية التعليمية، للعام الدراسي 2020/2021، حيث يؤدى 25 ألف و 594 طالب وطالبة امتحاناتهم أمام 293 لجنة امتحانية، في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء.

تقيم لجان امتحانات الاعدادية

وأوضح خالد القبيصى، وكيل وزارة التعليم بمحافظة أسوان، أنه تم الإنتهاء من كافة أعمال (تنظيف وتعقيم وتجهيز) اللجان قبل دخول الطلاب للجان، كما وضع مقاعد بكل لجنة فرعية بما يعادل ١٤ طالب فقط فى اللجنة الواحدة ، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف خالد القبيصى، وكيل وزارة التعليم بمحافظة أسوان، أنه تم مراعاة التباعد بين كل طالب والآخر، وتم كذلك تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر. الاجراءات الاحترازية

أشار أنه تم توجيه رؤساء اللجان بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية باللجان، من تعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الصعود للجان، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بإرتداء الكمامات، وعدم السماح للطلاب بالتجمع فى أى مكان، وانصرافهم مباشرة عقب إنتهاء الامتحان.

وأضاف القبيصى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة.

وأكد أن موجه عام المادة واللجنة التى وضعت الامتحان ستكون متواجدة داخل الغرفة المركزية (كل حسب مادته) لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات قد ترد.