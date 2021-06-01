صور.. بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال بدء تطعيم اعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى المشاركين فى اعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وذلك بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا وانعقاد الامتحانات.





جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية.

وقال الجيزاوى إنه سيتم تطعيم كليات القطاع الطبى "الطب والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والعلاج الطبيعى والطب البيطرى مباشرة بمعمل التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعى"، بينما يتم تطعيم باقى كليات الجامعة فى مبنى الرمد التابع لمستشفيات بنها الجامعية.

وأكد الجيزاوى أن التطعيم يتم تحت إشراف طبى والإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أى تكدس فى الأعداد فى مقر الحصول على اللقاح.

ودعا القائم بأعمال رئيس الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والاداريين بالحرص على تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تهدف للمحافظة على سلامتهم وسلامة الطلاب.

يذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والاداريين المشاركين بالمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية.

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