فيديو.. المستشفيات الجامعية: انخفاض معدل إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد -

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن عدد الحالات التى يتم حجزها فى المستشفيات خلال هذه الفترة يتجه نحو الانخفاض وكذلك الحالات التى تحتاج لغرفة العناية المركزة نتيجة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

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