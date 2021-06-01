صور.. محافظ أسيوط : اعتماد 805 ملايين جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

جدة - نرمين السيد - واصل عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بالمراكز والأحياء، اليوم الثلاثاء، إذ تابع أعمال رصف وتطوير الطريق الدائرى وبعض شوارع وميادين حى غرب ضمن خطة التطوير والرصف تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف.





وبدأ محافظ أسيوط جولته بمتابعة أعمال الرصف بالطريق الدائرى بحى غرب والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة الهيئة القومية للطرق، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية وفى توقيتاتها المحددة.

كما تابع أعمال التطوير والتجميل بطريق الجامعة بالمدخل الشمالى للمحافظة والتى تتضمن تركيب البلدورات والانترلوك وبلاط الأرصفة تمهيدًا لرصفها استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل مدينة أسيوط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذى يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التى تهدف الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذها تحقيقاً لرؤية مصر 2030.



ولفت إلى إنه تم اعتماد ما يقرب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2021 - 2020 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة.



كما تابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بهذه الشوارع التى تشهد تطوير وتجميل طبقاً للامكانات المتاحة من بينها تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة بشكل جمالى وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية كـ"المرور والأحياء والهيئة القومية للطرق وغيرها" لتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ هذه الاعمال.



وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الانتهاء من هذه الاعمال طبقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقا ووفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين والعمل على ضمان وصول الخدمات بالشكل الأمثل واللائق بالمحافظة.