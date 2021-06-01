جدة - نرمين السيد - وأعلن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن نسخة الموقع المترجمة، التى أُطلِقت اليوم، موجهة للأجيال الجديدة وشباب المسيحيين فى البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية. جاء ذلك فى رسالة مصورة باللغة الإنجليزية للبابا تواضروس الثانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إطلاق النسخة الإنجليزية من موقع الكنيسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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