قومى المرأة: حصول أكثر من 3 آلاف سيدة على لقاح كورونا فى 10 محافظات

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنه منذ إطلاق المجلس مبادرته لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا فى 17 مايو الماضى وحتى الآن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تم التواصل مع ما يقرب من مليون فرد (سيدات ورجال)، وذلك فى 27 محافظة.





وأوضحت رئيسة المجلس، فى تصريح اليوم، أن أكثر من 3000 سيدة حصلن على اللقاح بالفعل بمحافظات "الجيزة، المنيا، البحر الأحمر، الوادى الجديد، الدقهلية، بنى سويف، القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية". وأضافت أنه من خلال الخط المختصر لمكتب الشكاوى بالمجلس (15115) تم تسجيل بيانات أكثر من 2000 سيدة على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وقد أبدى ما يزيد عن 41 ألف سيدة و500 رجل ممن تم استهدافهم فى حملات طرق الأبواب رغبتهم لمساعدتهم فى التسجيل على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد التابع للوزارة. ووجهت رئيسة المجلس الشكر والتقدير، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على التعاون الجاد والمثمر بين المجلس والوزارة خلال الفترة السابقة التى شهدت إطلاق المجلس مبادرته التوعوية الكبرى التى استهدفت توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة لكبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة.

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