وزيرة الهجرة تستقبل المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لبحث سبل التعاون...

السفيرة نبيلة مكرم: حريصون على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج ورعايتهم بمختلف شرائحهم

إيلينا بانوفا: نتابع عن كثب جهود الدولة المصرية ونثمن دور وزارة الهجرة في ربط المصريين في الخارج بوطنهم

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيدة/ إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر بمقر الوزارة، وذلك لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات وملفات.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسيدة/ إيلينا بانوفا، وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة، كما أكدت سيادتها أن وزارة الهجرة المصرية عادت بقرار من السيد رئيس الجمهورية لمد جسور التواصل المستمر مع المصريين حول العالم ورعايتهم بمختلف شرائحهم وفئاتهم.

وقد استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في عدة ملفات، بدءًا من تعريف أبنائنا في الخارج بالأمن القومي وتحديات المرحلة الراهنة وقضية الهوية الوطنية، حيث عملت الوزارة على إعداد برامج لأبناء المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث من خلال تنظيم 24 ملتقي لـ 607 من أبنائنا بالخارج ليكونوا خط الدفاع الأول للدولة المصرية بالخارج ضد أي شائعات أو أفكار مغلوطة، علاوة على إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" لمواجهة حرب طمس الهوية والتي حظيت برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم إصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بها مؤخرًا كمرحلة أولى للفئة العمرية من سن 3 إلى 6 سنوات.