انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن يمكنك معرفة مخالفات المرور 2021 إليكترونياً || موقع نيابة المرور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور 2021, في هذا العام تحديداً أصبحت هذه الخدمة الحكومية من أهم الخدمات المرورية التي تقدم للمواطنين عبر الإنترنت، وذلك بعد إطلاق العديد من المواقع الإلكترونية التي تُمكن المستخدم من إتمام عملية استعلام مخالفات المرور، وتتمثل هذه المواقع في؛ بوابة النيابة العامة، ومنصة مصر الرقمية، وموقع وزارة الداخلية. جدير بالذكر أنه تساهم تلك الأنظمة الرقمية في الحد من إنتشار ظاهرة كورونا، حيث يمكن للمستخدم إجراء مختلف الخدمات المرورية الآن من المنزل، حيث يتم ذلك من خلال جهاز زكي متصل بالإنترنت، وعليه فأننا نحرص تناول مختلف الخدمات المرورية بإستمرار، وذلك من ضمن الخدمات التي يقدمها “مصر فايف” لقراءه على مدار الساعة.

مخالفات المرور 2021

تعد المخالفات المرورية من أكثر الأخطاء الشائعة التي يتعرض لها أصحاب السيارات والسائقين، وعلى الرغم من تغليظ بعض العقوبات المرورية في قانون المرور الجديد، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التعديات المرورية من قبل بعض من قائدي المركبات، ولذلك تعمل الحكومة جاهدة في هذا الصدد، كما حرصت الحكومة المصرية على إضافة العديد من الأنظمة المرورية المطورة، والتي من شأنها أن تساعد على دقة رصد المخالفات والتعديات المرورية التي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر.

كما يهيب موقعنا “مصر فايف”، بضرورة إتباع كافة أنظمة السلامة والأمان أثناء القيادة على الطريق، وذلك من حرصاً منا على سلامتكم في المقام الأول، كما نعرض لكم تقرير عن مخالفات المرور 2021, يحتوي على كافة الخدمات المرورية، منها؛ خدمات الاستعلام, وتقديم التظلمات، وتجديد الرخصة، وغيرها من الخدمات المرورية الهامة.

رابط وخطوات استعلام المخالفات المرورية

الآن يمكنك إجراء الاستعلام على مخالفات المرور بصورة إلكترونية بسيطة، ويتم ذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات الأساسية لاستكمال إجراءات الاستعلام بنجاح، والتي تتمثل في التالي:

الدخول على الرابط الرسمي لموقع نيابة المرور.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة؛ الاستعلامات.

تظهر أمامك الآن أيقونات، يجب كتابة كافة بيانات المستعلم عنه، سواء كانت رخصة السيارة، أو رخصة القيادة.

وأخيراً بعد ادخال كافة البيانات بعناية، قم بالضغط على زر “إستعلام”، ليعرض أمامك كافة تفاصيل مخالفات المرور 2021, كما يمكنك تقديم التظلمات عليها من خلال نفس الموقع.

أنظمة سداد الغرامات

يمكن سداد الغرامات المسجلة على السيارة أو رخصة القيادة، من خلال خدمات سداد الفواتير على موقع نيابة المرور الموضح أعلاه، كما يمكنك إستخراج شهادة وفاء بالغرامات تفيد ذلك، ومن أمثلة أنظمة الدفع الإليكترونية: