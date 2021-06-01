عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.. مسار العائلة المقدسة تاريخي وروحاني

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مسار العائلة المقدسة في مصر تاريخي وروحاني، تتفرد به الكنيسة القبطية، كلمات وصف بها خالد العناني وزير السياحة والآثار الحدث الكبير.

ويستعرض دوت الخليج، كافة التفاصيل التي تريد معرفتها والقصة الكاملة عن عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

رحلة العائلة المقدسة

تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو مصر، قاطعة صحراء سيناء حتى وصلت شرقى الدلتا مجتازة بعض بلاد الوجه البحرى والقاهرة ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى حيث العائلة المقدسة بدير درنكة.

درنكة أخر محطات مسار العائلة المقدسة بمصر

ومن اهم الاماكن التي زارتها العائلة المقدسة بمصر هو دير السيدة العذراء مريم بدرنكة. ويقع دير السيدة العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، وعلى ارتفاع مائة متر من سطح الأرض.

ويبعد عن مدينة أسيوط نحو عشرة كيلو مترات فى قرية تسمى درنكة وهي إحدى القرى التي تتبع مركز أسيوط إداريا.

آخر مكان استقرت فيه العائلة

واكتسب الدير شهرته ومكانته من خلال تواجد العائلة المقدسة فيه خلال رحلتها إلى مصر.

صوم السيدة العذراء

وزارت العائلة المقدسة دير درنكة فى شهر أغسطس، وهو الشهر الذي يحل فيه صوم السيدة العذراء.

ولهذا يقيم الدير احتفالاته الدينية سنويا ابتداء من يوم 7 أغسطس حتى 21 من نفس الشهر كل عام ويفد إليه ملايين الزوار من كل البلاد من المسلمين والمسيحيين.

وزير الآثار يشارك قداسة البابا تواضروس

وشارك العناني بدعوة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكري دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن معهد الدراسات القبطية وأنشطة جامعة الزقازيق وبئر ال بسطا.

مصر احتضنت العائلة المقدسة

وخلال الاحتفالية ألقى العناني كلمة، مؤكدًا أنها الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، وهو اليوم الذي فتحت فيه مصر ذراعيها واحتضنت العائلة المقدسة التي وجدت بين أهلها الأمن والأمان لأكثر من ثلاث سنوات، وباركت خطاها أرضها من شمال سيناء مروراً بالدلتا والقاهرة ثم ربوع الصعيد.

وأكد الوزير، أن رحلة العائلة المقدسة في مصر مسار تاريخي وروحاني تتفرد به الكنيسة القبطية في مصر، ومازالت نفحات تلك الرحلة المقدسة تملأ جنبات بلدنا الحبيب، ويتبارك الناس بزيارة الأماكن التي مرت بها.