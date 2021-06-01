/634262/زيارة-تفقدية-من-اتصالات-النواب-لوكالة-الفضاء-المصرية-بالعاصمة-الإدارية-صور

توجه وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، إلى وكالة الفضاء المصرية ومدينة المعرفة، بالعاصمة الإدارية الجديدة،حيث يقوم وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بزيارة ميدانية لوكالة الفضاء المصرية و مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة آخر التطورات الحاصة والتحديث الهائل فى النظام التكنولوجيا.

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