/634264/هشام-الجاهل-يطالب-باطلاق-قوافل-طبية-في-الريف-والمناطق-الأكثر-احتياجا

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء إقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن إطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر إحتياجاً والقرى الريفية من أجل الكشف المُبكِر عن مرض " الفطر الأسود - الأبيض - الأصفر " وتوعية السادة المواطنين بمخاطر هذا المرض وكيفية الوقاية منه.

هشام الجاهل: العالم يشهد حالة من الاستنفار الوقائى والوبائي

وأشار النائب هشام الجاهل، إلى أن العالم يشهد أجمع خلال الأيام القليلة الماضية حالة من حالات الاستنفار الوقائى والوبائي من الدرجة القصوى، وذلك بسبب الانتشار المفاجىء والسريع لما يسمى مرض( الفطر الأسود ) والذي تدرج بعد ذلك في الظهور بسلالات جديدة منه مثل " الفطر الأبيض - والأصفر".

هشام الجاهل: بداية انتشار المرض كان فى دولة الهند

واوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل أن هذا المرض المُميت كانت بداية إنتشاره الحقيقية في دولة الهند التي تعيش ذروة إنتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19 في الأونة الراهنة، لافتا إلى اإنتشار مرض الفطر الأسود يرتبط ارتباط وثيق بإنتشار كوفيد ١٩ نظراً لأن الأول يصيب في الدرجة الأولى مرضى كورونا إلى جانب عدد من الفئات الأخرى مثل كبار السن ، ومرضى السرطان ، وذوي المناعة الضعيفة ، ومرضى زراعة الأعضاء .

وطالب البرلماني الحكومة بإطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر إحتياجاً والقرى الريفية من أجل الكشف المُبكِر عن مرض " الفطر الأسود - الأبيض - الأصفر " وتوعية السادة المواطنين بمخاطر هذا المرض وكيفية الوقاية منه.

تجدر الإشارة إلى أن اللجان النوعية بمجلس النواب، تستأنف عملها اليوم، حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية اجتماعًا، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبات الاحاطة المقدمة من كلا من، النائب أحمد مهنى، والنائب أحمد عبد السلام قورة، النائب محمد الحسيني، وطلبي الاحاطة المقدمين من النائب هشام حسين.