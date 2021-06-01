/634266/عمرو-الحلواني-ربنا-عايز-يدينا-الماتش-ولازم-نركز

تحدث عمرو الحلواني ظهير أيسر نادي أسوان، عن تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة في تأهل فريق أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال الحلواني في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: من المباريات التي من الصعب أن انساها وهي الغفضل في مسيرتي، خاصة أننا قد كنا متأخرين بهدفين نظيفين وتعادلنا وهذا أمر رائع، والمصري فريق كبير، وعندما تعادلنا في الوقت الضائع قلت للاعبين "ربنا عايز يدينا الماتش ولازم نركز".

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وتابع قائلاً:” عندما لعبنا ركلات الجزاء قلت لعلاء عبد العال أنني أرغب في تسديد ركلة الجزاء الأخيرة لأنها سوف تكون حاسمة وسنصعد بها”.

وأضاف:” تحدث مع اللاعبين وقولت لهم لاتقلقوا وما تضغطوش نفسكم حتى لو ضيعتوها محدش هيلومكم".

واستكمل حديثة قائلاً: هذه الثقة تكررت معي في الكرات الثابتة، وفي مباراة المحلة قلت لأحمد صغيري زميلي وقفها كدة عشان الكرة دي جول، وبالفعل سجلت هدف.

وأاختتم حديثة قائلاً:”أشعر بأننا سوف نستمر في الدوري هذا الموسم، أتمني أن نقدم أداء جيد لإستعاد جماهير أسوان.

نتيجة المباراة

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة أسوان أمام فريق المصري بالتعادل الإجابي2/2.

أما فريق أسوان فوصل إلى دور الثمانية من الكأس بتجاوز فريق الجونة في دور الـ16 من خلال الفوز عليه بهدف نظيف بعد مباراة مثيرة ولذلك يأمل علاء عبد العال في مواصلة المسيرة أملاً في الوصول إلى اللعب مع المنتصر من الزمالك والمقاصة لا سيما أن تشكيل أسوان يضم عدداً من اللاعبين المميزين مثل عمرو الحلواني وعمرو الحلواني صاحب الخبرة الطويلة في مباريات الكأس والدوري المصري والذي يعد أحد الأوراق الرابحة لدى علاء عبد العال .

وفي وقت سابق قد تاهلي المصري إلى ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 وهو يعيش حالة من الطفرة مع علي ماهر الذي كان قد خسر من الزمالك في الدوري المصري بنتيجة 3-2 ثم تعادل مع وادي دجلة بنتيجة 2-2.