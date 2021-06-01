/634269/محاضر-لـ15-شخص-ألف-بسبب-الكمامة-وتحرير-6632-مخالفة-مرورية

في نشاط واسع لوزارة الداخلية، حرر رجال الداخلية 6632 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة، الداخلية تحرر محاضر لـ15 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

محاضر لعدم ارتداء الكمامة

بينما نجحت وزارة الداخلية، فى تحرير محاضر لـ15021 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14966) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (55) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1716) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

302 قضية الشيشة

وضبط (302) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (2363) شيشة.

تحرير 6632 مخالفة مرورية متنوعة

بينما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

24 مخالفة موقف عشوائى

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6632 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1980 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و202 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفات الدراجات النارية، و24 مخالفة موقف عشوائى، و37 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.