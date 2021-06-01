الأكاديمية الوطنية: انطلاق تدريب أعضاء المكتب الفنى لرئيس هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب أعضاء المكتب الفنى لرئيس هيئة قناة السويس والذى يستمر لمدة أسبوعين بمقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، حيث انتهت مرحلته الأولى فى فبراير الماضى بمقر الأكاديمية.





وأوضح بيان صحفى للأكاديمية، نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" أن البرنامج صمم خصيصًا طبقا لاحتياجات المتدربين، ليشمل البرنامج التدريبى عدة محاور من ضمنها مهارات الإدارة والقيادة، التخطيط الاستراتيچى، إدارة المشروعات ومهارات التفاوض، مهارات العرض والتقديم، الذكاء العاطفى والاجتماعى، العلاقات الدولية، تحليل البيانات.

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