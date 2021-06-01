- 1/2
- 2/2
وألقت السفيرة المصرية كلمة فى الاحتفال قدمت فيها التهنئة بمناسبة الذكرى العشرين على إنشاء الجامعة والتى تأسست بناء على توجيهات من القيادتين السياسيتين المصرية والكازاخية، كمنارة إسلامية هامة لنشر الفكر الإسلامى بمنهجية الأزهر الشريف فى كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى، وكنموذج متميز للتعاون بين البلدين فى مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية.
ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد الشحات الجندى فى كلمته على أن الجامعة تُمثل مركزا هامًا للتعليم الدينى فى كازاخستان، ورمزاً للصداقة بين البلدين، موضحا أنه يتخرج من الجامعة سنوياً نحو ألفى طالب فضلاً عن العديد من الأئمة.
وشارك فى الاحتفال من مصر الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الدينى، نائبا عن وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، بجانب الملحق الثقافى مدير مكتب البعثة التعليمية فى موسكو ممثلا عن وزارة التعليم العالى، وترأس الوفد الكازاخى نائب وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية المعنى بالشؤون الدينية، والمفتى العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، كما شارك كذلك فى الاحتفال قامات وكوادر علمية ووفود مختلفة من روسيا الاتحادية وقيرغيزستان وأوزباكستان وإندونيسيا وتركيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفيرة مصر فى كازاخستان تشارك فى احتفالية جامعة نور مبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.