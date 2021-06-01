سفيرة مصر فى كازاخستان تشارك فى احتفالية جامعة نور مبارك

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة منال يحيى الشناوى، سفيرة مصر لدى كازاخستان، فى الاحتفال بمرور عشرين عاما على تأسيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بمدينة ألمآتى، والذى تم تنظيمه تحت اسم "المؤتمر العلمى التطبيقى الدولى: دور التعليم الدينى فى تنمية التكامل الروحى الوطنى".





وألقت السفيرة المصرية كلمة فى الاحتفال قدمت فيها التهنئة بمناسبة الذكرى العشرين على إنشاء الجامعة والتى تأسست بناء على توجيهات من القيادتين السياسيتين المصرية والكازاخية، كمنارة إسلامية هامة لنشر الفكر الإسلامى بمنهجية الأزهر الشريف فى كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى، وكنموذج متميز للتعاون بين البلدين فى مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد الشحات الجندى فى كلمته على أن الجامعة تُمثل مركزا هامًا للتعليم الدينى فى كازاخستان، ورمزاً للصداقة بين البلدين، موضحا أنه يتخرج من الجامعة سنوياً نحو ألفى طالب فضلاً عن العديد من الأئمة.



وشارك فى الاحتفال من مصر الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الدينى، نائبا عن وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، بجانب الملحق الثقافى مدير مكتب البعثة التعليمية فى موسكو ممثلا عن وزارة التعليم العالى، وترأس الوفد الكازاخى نائب وزيرة الإعلام والتنمية المجتمعية المعنى بالشؤون الدينية، والمفتى العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، كما شارك كذلك فى الاحتفال قامات وكوادر علمية ووفود مختلفة من روسيا الاتحادية وقيرغيزستان وأوزباكستان وإندونيسيا وتركيا.