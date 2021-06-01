الأعلى للإعلام ينعى زوج منى الحديدى

جدة - نرمين السيد - وكتبت صفحة المجلس على "فيسبوك": "يشاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، د. منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحزان فى وفاة المغفور له بإذن الله زوجها حسين إسماعيل".
وتقدم المجلس، بخالص العزاء إلى الدكتورة منى الحديدى وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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