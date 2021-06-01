مساعد وزيرة الهجرة: قانون رعاية المصريين بالخارج يعرض على النواب هذا الشهر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صابر جمعة مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشؤون مكتب الوزيرة، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، سيتم عرضه على مجلس النواب خلال شهر يونيو الجارى، وذلك ردا على سؤال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حول مصير مشروع القانون، وأن التأخير لا مبرر له.





جاء ذلك خلال مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأكد جمعة، أن الوزارة أعدت مسودة على مشروع القانون وتم عرضها على وزارة العدل، مؤكدا أن الوزارة تسير بخطى ثابتة فى الملفات وجميع التكليفات وخطة التنمية فيما يخص الوزارة، وخلال الفترة السابقة اتجهت الوزارة للبحث عن توفير حلول بديلة وذلك من خلال التدريب عن بُعد، وذلك بسبب الظروف الراهنة، ولكن فى النهاية الوزارة لا تتوقف عن ممارسة أنشطتها تحت أى ظرف.

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