فيديو.. رئيس الأركان يشهد ختام التدريب المشترك المصرى السودانى «حماة النيل»

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق مـحـمد فــريد رئيس أركان حرب القــوات المسـلحة يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل" الذى استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.





بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الإستطلاع والقذف الجوى ضد الأهداف المعادية.

كما نفذت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارةعلى أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح.

واختتمت المرحلة الرئيسية باكتشاف هدف جوى معادى إذ تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة.

وفى توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية.

وألقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق، مشيدًا بالاستعداد القتالى العالى للقوات المشاركة فى التدريب بما يؤكد القدرة على مواجة كل التهديدات والتحديات التى تواجه مصر والسودان.

كما ألقى رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر المشاركة فى التدريب، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية السودانية، معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون العسكرى بين البلدين .

كما عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاءاً ثنائياً تناول عدد من موضوعات التعاون العسكرى المشترك خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية.

حضر ختام الفعاليات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.