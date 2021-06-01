إنفوجراف.. جامعة الأزهر تستعد لامتحانات الترم الثانى

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح استعدادات جامعة الأزهر استعدادها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى. وفى سياق متصل، وجه الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بالتوسع في افتتاح مقرات التطعيم للعاملين، وتخصيص أماكن لتطعيم العاملين بالمدن الجامعية، وكليات الأقاليم بالوجهين البحري والقبلى، وقطاع المستشفيات.

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