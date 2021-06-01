سعفان : تدريب 90 متدربا علي مهن التريكو والمشغولات اليدوية من ورد...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة ببني سويف إنتهت من تنفيذ 4 دورات تدريبية نفذها مركز التدريب المهني التابع للمديرية بقريتي الحلبية و قرية قمبش ، استفاد منها 90 متدرباً ومتدربة ، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها الوزارة.

وقام مدير المديرية الدكتور محمد أنور ، بتسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية الأربعة التي انتهت بمركز التدريب المهني على مهن التريكو اليدوى ، والمشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز، للمتدربين بعد انتهاء التدريب وعقد الاختبار النهائي .

ولفت إلي أن الدورة مدتها شهراً كاملاً ، بالنسبة لمهنة المشغولات اليدوية، وشهر ونصف الشهر بالنسبة لمهنة التريكو اليدوي، بمعرفة مدربين مؤهلين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة .

وأشار أن الوزير كان قد وجه بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين والمتدربات في الدورة الواحدة ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.