القوى العاملة : توفير 137 فرص عمل بالبحر الأحمر

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، قبول طلبات 137 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة علي 34 مهنة برواتب مجزية ، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب،.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 8 طباخين براتب يبدأ من 1200 جنيه ، و 6 مساعد قسم مطبخ ، و 7 رئيس قسم مطبخ ، و 3 مساعد كبير طهاة براتب يصل لـ 5000 جنيه ، و 6 مضيف بمطعم ، و 4 عامل زراعي ، ومشرف أول تجهيز وتحضير ، و 12 عامل تجهيز وتحضير ، و 4 عامل سكن ، و 6 رئيس صالة / مطعم .

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا مشرف حجز بمؤهل عالى براتب 2500 جنيه ، و موظف حجز براتب 2000 جنيه ، و 18 ضابط أمن ، و 13 مشرف غرف ، ومكوجي ، و 12 عامل استيورد ، و 4 موظف بار ، وغسال ، و 2 مساعد رئيس قسم بكافيتريا للعاملين ، وشيف كافتيريا ، و أخصائي سلامة وصحة مهنية ، وموظف استقبال ، وعامل نظافة ، وعامل مناطق عامة ، وكهربائي ، وسباك ، ونجار ، ونقاش ، وفني بناء .

وقال عبد الراضي : إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية ش المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، البحر الأحمر.