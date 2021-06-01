الصالح: الوفد المصري اطلع على حجم الدمار الكبير في قطاع غزة والخسائر...

قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إن الوفد الحكومي إلى قطاع غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر أطلع الوفد المصري برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الأخير على القطاع، وعلى التقديرات الأولية لهذه الخسائر.
وبين الصالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، مبينا أنه تم الاتفاق على المتابعة اللاحقة لهذا اللقاء من قبل الحكومة الفلسطينية، منوها إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية من الطرق وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء يقدر بشكل أولي بـ 37 مليون دولار.
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