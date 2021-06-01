سعفان يتابع الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني .. وتخريج 96 بالمنوفية

تابع محمد سعفان وزير القوي العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال الوزير : إن مديرية القوي العاملة بالمنوفية سلمت شهادات إتمام الدورة التدريبية لـ 96 متدرباً على مهنة "التفصيل والحياكة " ، بمراكز التدريب المهني بقرية منوف وسرس الليان ، واستمرت شهرا كاملا بـ 100 ساعة تدريبية بحضور ممثلين عن مصنعي ناهد عبد الواحد الشافعي ومصنع حسن مدين بمنوف.

ومن جانبه قال علي حامد الزقم مدير المديرية : أنه تم تسليم المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا ، والتي تسمح لهم بإضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى .

وتابع قائلا : إن التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل في المحافظة يؤكد على إهتمام الوزارة بدراسة سوق العمل والمهن المطلوبة في كل المحافظات ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بعد انتهاء التدريب بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل كل محافظة، مؤكدا أنه تم مراعاة تخفيض الأعداد والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما حضر التسليم ممثلين عن مصنعي ناهد عبد الواحد الشافعي، ومصنع حسن مدين بمنوف والذين رحبوا بتوفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية برواتب مناسبة ، بالاضافة إلى الحوافز والبدلات ، وأبدوا اعجابهم بمستوى التدريب الموجود ، وثمنوا الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل ، وكذلك استعدادهم لاستيعاب كافة الأعداد التي تتخرج من مراكز التدريب التابعة للمديرية وتوفير كافة التسهيلات والامتيازات لهم .