القوى العاملة : تعيين 19 شاباً ..والتفتيش على 202 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 19 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 74 من راغبى العمل، وتوفير 3 فرص عمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 7 شكاوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ، وتم إحالة شكوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوى منها، بالإضافة إلى 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 46 ألف جنيه لـ 22 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 202 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وعمل ندوتين توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 48 منشأة ، وإعادة التفتيش على 49 ، أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية ، وعمل 10 قياسات ميدانية ، وبحث 2 شكوي .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة نجارة الارابيسك ، و الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 شباب على مهنة الكهرباء التوصيلات بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 15 شابا على مهنة لحام الكهرباء ، و تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السباكة الصحية بمركز بلاط لـ 14 شاباً ، و تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز باريس لـ 15 متدربة ، ودورة تدريبية لـ 15 متدربة على مهنة صناعة السجاد والكليم ، والمشغولات اليدوية بمركز الفرافرة ، فضلاً عن دورة تدريبية على مهنة المشغولات اليدوية بمركز تدريب الداخلة ( موط ) لـ 15 متدربة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.