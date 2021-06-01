هيام فاروق لـ دوت الخليج: نرفض قانون الطوارئ الطبية وتوجيه الموارد لوزارة الصحة افضل «فيديو»

/634272/هيام-فاروق-لـ-تحيا-مصر-نرفض-قانون-الطوارئ-الطبية-وتوجيه-الموارد-لوزارة-الصحة-افضل-فيديو

قالت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إنشاء صندوق الطواريء الطبية، يعتبر هدف سامي، لأنه يستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة في مجال الطواريء والأزمات والكوارث.

هيام فاروق ترفض إنشاء صندوق الطواريء الطبية

واضافت النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لموقع دوت الخليج، أن الإعتراض كان على أن يكون التمويل الذي يوجه للصندوق من الأفضل أن يوجه مباشرة لوزارة الصحة، دون اللجوء لإنشاء هياكل إدارية مستحدثة وعمل قانون جديد يتبعه إنشاء صندوق يحتاج لهيكل تنظيمي يتكون من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أننا لسنا في حاجة إلى ذلك، واصفة إياها بالإذدواجية في العمل، لأنها تقوم بتضييع الوقت والجهد، وبالتالي من الأفضل ان يتم توجيه مباشرة لوزارة الصحة وليس الصندوق، ويكون ذلك بمتابعة مجلس الوزراء ومراقبة مجلسي النواب والشيوخ.