/634273/محمد-صلاح-في-قائمة-المرشحين-لأفضل-لاعب-في-البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في موسم 2020/2021 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة المرشحين لأفض لاعب في البريميرليج، وذلك بعد تالقه مع فريق ليفربول، حيث استطاع صلاح أن يحرز 22 هدفا في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل وصافة الهدافين، بفارق هدف وحيد عن هداف الدوري الإنجليزي هاري كين، نجم فريق توتنهام، والذي أحرز هذا المكوسم 23 هدف في بطولة البريميرليج.

المرشحين لجائز أفضل لاعب بالبريميرليج وشهدت القائمة 8 لاعبين، وهم: ثنائي فريق مانشستر سيتي دي بروين وربن دياز، ولاعب تشيلسي ماسون مونت، ولاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، ولاعب تونهام وهداف البريميرليج هاري كين، ولاعب فريق أستون فيلا جاك جريليش، ولاعب وست هام توماس سوتتشيك، وأخيرا نجم ليفربول محمد صلاح. من هو أفضل لاعب في البريميرليج الموسم السابق؟ الجدير بالذكر ان دي بروين لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، كان قد حصل على لقب أفضل لاعب في البريميرليج الموسم السابق، واستطاع دي بروين التغلب على كل من ألكسندر أرنولد، وجوردان هندرسون وساديو ماني، داني إنجز، نيك بوب، وجيمي فاردي.

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