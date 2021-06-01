/634274/هل-يعلم-الرئيس-اللبناني-بتهريب-الأموال-من-مطار-رفيق-الحريري

تصدرت قصة تهريب الأموال من مطار رفيق الحريري، موقع التغريدات الصغيرة تويتر، وذلك بعد أن كشفت الرئاسة اللبنانية حقيقة معرفة الرئيس ميشال عون بالأمر.

تهريب الأموال وأرقامها من المطار

ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، علم الرئيس ميشال عون المسبق بعمليات تهريب الأموال من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم: "لا صحة مطلقاً لما أوردته إحدى البرامج عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان على علم مسبق بعمليات تهريب الأموال وأرقامها من مطار رفيق الحريري الدولي، وغيرها من الأخبار المختلقة التي وردت في المقابلة".

حملات مبرمجة تستهدف رئاسة الجمهورية

وحسب موقع الرؤية الإماراتية، أعلن المكتب أن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تندرج في إطار الحملات المبرمجة التي تستهدف رئاسة الجمهورية لأسباب لم تعد خافية على أحد والتي لا طائل منها.

إحباط أكبر عملية تهريب مخدر الحشيش

وكان قد أكد الرئيس اللبنانى حرص لبنان على مكافحة التهريب على جميع أنواعه، وإحباط كل المحاولات التى تسيئ إلى سمعته وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار عون إلى إحباط أكبر عملية تهريب مخدر الحشيش بوزن 4 أطنان كان سيتم تهريبها عبر ميناء صيدا البحرى القديم، مهنئا بالإنجاز الذى حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات فى الشرطة القضائية ومخابرات الجيش وجهاز الأمن العام.

وشدد الرئيس اللبنانى على أن التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذى لطالما دعا إلى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التى تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب.