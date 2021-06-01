/634275/للامتثال-لقواعد-التكنولوجيا-الجديدة-الهند-تمهل-تويتر-3-أسابيع

قواعد تكنولوجية جديدة تظهر بين الحين والآخر، وفي أوقات قليلة وبسيطة للغاية، تجبر عدد كبير من المؤسسات على تغيير سياستها لمواكبة الأجيال الحديثة.

فيسبوك وجوجل يطيعون الأوامر

وبالتزامن مع هذا الأمر، يعتبر تويتر حاليًا هو الشركة الوحيدة من شركات التكنولوجيا الكبرى في الهند التي ما زالت لم تمتثل لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند.

وكانت Google وFacebook وWhatsApp قد امتثلت بالفعل لقواعد الوسيط الجديدة في الهند وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

بينما وجهت المحكمة العليا في دلهي موقع تويتر، للامتثال لهذه القواعد في غضون ثلاثة أسابيع.

شكوى ضد تغريدات "تشهيرية وكاذبة"

والجدير بالذكر أن تويتر طلب من حكومة الهند تمديدًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتنفيذ الخطوات اللازمة.

وكان المحامي أميت أشاريا قد قدم التماسًا ضد الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي لتسجيل شكوى ضد تغريدات "تشهيرية وكاذبة وغير صحيحة" لبعض المستخدمين.

شروط الهند للوسائل الجديدة

وذكر الالتماس أن تويتر ليس لديه مسؤول شكاوى مقره الهند، وهو ما يخالف قواعد تكنولوجيا المعلومات في البلاد، ومع ذلك وفقًا لتويتر، فقد عينت مؤخرًا مسؤول شكاوى محلي مؤقت في الهند.

وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، يتعين على وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين، أي منصة تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم، تعيين مسؤول عقد، ومسؤول امتثال، ومسؤول شكاوى في الهند، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم نشر تقارير الامتثال فيما يتعلق بالشكاوى التي يتلقونها كل ستة أشهر.

كان موقع تويتر في صراع مع الحكومة الهندية عدة مرات هذا العام.

الوسائط المتلاعب بها

وفى فبراير علقت في قضية حظر أولاً ثم فتح التغريدات المتعلقة باحتجاج المزارعين المستمر منذ فترة طويلة بواسطة حسابات بارزة، في الشهر الماضي، زارت شرطة دلهي مكاتب تويتر، فيما يتعلق بتحقيق.

وطبقت الشركة تسمية "الوسائط المتلاعب بها" على بعض تغريدات قادة الحزب الحاكم.

وسائط إعلامية متلاعب فيها

بينما انتقدت الحكومة الهندية موقع التغريدات الأمريكي "تويتر" بعد تصنيفه تغريدات بعض السياسيين الهنود بشأن الجهود المبذولة لمكافحة كورونا، بأنها "وسائط إعلامية متلاعب فيها".

وطلبت الحكومة الهندية من "تويتر" أن يزيل تصنيفاته لتلك التغريدات.

وقالت إن وضع هذه الملصقات عليها يؤثر على صورة منصة التواصل الاجتماعي باعتبارها "محايدة وغير منحازة" وفقا لما نقله موقع the verege.

تخريب تعامل الحكومة مع كورونا

وأرسلت الحكومة الإشعار إلى Twitter بعد يومين من تطبيق ملصق "الوسائط المتلاعب بها" على تغريدة كتبها Sambit Patra، من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند.

وقال باترا في التغريدة ، التي يبدو أنه تم حذفها (ليس من الواضح ما إذا كان تويتر قد أزاله أو إذا حذفه باترا بنفسه) ، أن حزب المؤتمر المعارض استخدم "مجموعة أدوات" في محاولات لتخريب تعامل الحكومة مع كورونا.