/634276/الموعد-الجديد-لمباراة-الأهلي-والترجي-بعد-قرار-تأجيلها

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي التونسي. وقال عبد الحفيظ إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، بيناما تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو المقبل قبل أن يتم تعديل الموعد.

مشوار الفريقين في البطولة ويذكر أن الأهلي نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.

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