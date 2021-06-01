/634279/فيديو-رئيس-الأركان-يشهد-ختام-التدريب-المشترك-المصري-السوداني-حماة-النيل
شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل".
قفزة الأشقاء المشتركة
والتدريب المشترك استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.
بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية ، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد الأهداف المعادية.
اكتشاف هدف جوى معادى
كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارة على أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح .
واختتمت المرحلة الرئيسية بإكتشاف هدف جوى معادى حيث تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة .
أنشطة بحرية للقوات الخاصة
وفى توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية .
وألقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق.
عمق العلاقات المصرية السودانية
كما أشاد بالاستعداد القتالى العالى للقوات المشاركة فى التدريب بما يؤكد القدرة على مواجة كافة التهديدات والتحديات التى تواجه مصر والسودان .
كما ألقى رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر المشاركة فى التدريب، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية السودانية معرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون العسكرى بين البلدين .
التحديات والتهديدات العسكرية
كما عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاءاً ثنائياً تناول عدد من موضوعات التعاون العسكرى المشترك خلال الفترة القادمة ، فضلاً عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية.
حضر ختام الفعاليات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.
ختام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى
وكانت قد أُختتمت فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك ( زايد 3) والذى نُفذ بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين .
إقتحام بؤرة إرهابية
بدأت المرحلة الختامية بشرح تفصيلى للفكرة التى بنى عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافى والأوضاع التكتيكية للقوات ثم عملية لإقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية حيث قامت عناصر القفز الحر بالعمل كعناصر إستطلاع وتأمين منطقة الإبرار.
كما قامت القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتنفيذ الإقتحامات الرأسية والأرضية والإغارات على مراكز القيادة وإقتحام المبانى وتفتيشها والقضاء على العناصر الإرهابية.
كما قامت عناصر المظلات المصرية والإماراتية بتنفيذ « قفزة صداقة » على هامش التدريب تعبيراً عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.
أحدث نظم التدريب والنظريات القتالية
وقد تضمنت المراحل السابقة إستخدام أحدث نظم التدريب والنظريات القتالية فى التعامل مع الجماعات الإرهابية والقتال فى المناطق السكنية وتأمين الأهداف الحيوية وكذا أساليب مكافحة العبوات الناسفة بإستخدام أحدث الوسائل والإمكانيات الحديثة .
وقد أظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. رئيس الأركان يشهد ختام التدريب المشترك المصري السوداني «حماة النيل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.