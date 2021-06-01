ومن ناحيه اخري فاز الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الزهور بنتيجة 3 – صفر وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين بصالة نادي الزهور ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-19 25-13 25-17. وحرص حسام عبد العزيز رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك علي حضور المباراة من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني. ويستعد الفريق لمواجهة فريق الجزيرة يوم الاربعاء المقبل الساعة الرابعة مساء في نادي الشرقية للدخان. ويقود الفريق إيهاب محمد علي مديرا فنيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «هروب »جديد داخل جدران الزمالك.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.