جامعة القاهرة: الانتهاء من إعادة ترميم وتأهيل المكتبة التراثية قريبا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة بدأت منذ فترة مشروع إعادة إحياء وترميم وتأهيل وصيانة المكتبة التراثية بالجامعة، لتعود لها مكانتها وتؤدى دورها داخل المنظومة التعليمية للجامعة وبدون المساس بالقيم التراثية والتاريخية للمكتبة.





وأضاف الدكتور الخشت، فى بيان صحفى، أنه منذ بداية العمل تم القيام بالأعمال التحضيرية والتى تتمثل فى الرفع المساحى والتوثيق المعمارى لعناصر المكتبة وكذلك التصوير الفوتوغرافى على أسس علمية من حيث استخدام مقياس مترى والتصوير بشكل عمودى والتصوير التفصيلى لإبراز أهم مظاهر التلف، وعمل دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية والمعمارية المهمة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إعداد خطط الترميم الدقيق وعمل المكاشف اللونية، والقيام بأعمال العزل المائى لكامل سطح المبنى طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى أعمال الإزالة لطبقات الدهانات المستحدثة والتالفة لأسطح الجدران والأبواب والشبابيك تمهيدًا، لمعالجتها وإعادة طلائها بالمواد والألوان المطابقة للحالة الأصلية وطبقًا للمواصفات الفنية، وإزالة طبقات الطلاء المستحدثة بالمناضد والمقاعد الأصلية تمهيدًا لمعالجتها وإعادتها إلى حالتها الأصلية تحت إشراف أحد أكبر أساتذة الآثار بجامعة القاهرة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه تم إعداد اللوحات التنفيذية لجميع أعمال الشبكات الكهربائية والصحية وشبكات التكييف وإنذار الحريق والإطفاء الأتوماتيكى مع الحفاظ على الشكل التراثى وتطبيق الأسس العلمية والمعايير الدولة المتفق عليها.

وذكر رئيس جامعة القاهرة، أن المكتبة التراثية مرت فى الماضى بأعمال تجديد متكررة غيرت من معالمها الأصلية، حتى قررت الجامعة الحالى لتنفيذ مشروع فريد لترميم وصيانة المكتبة يرتكز على أسس علمية تعيد المبنى إلى حالته الأصلية وقت الإنشاء.

جدير بالذكر أن المكتبة التراثية مبنى تراثى تتكون من 4 طوابق وتضم عددًا من القاعات المتخصصة بالإضافة إلى 12 طابقًا عبارة عن مخازن للمقتنيات العربية والأجنبية، وتضم مخطوطات ومقتنيات أثرية تحتاج للمحافظة عليها ورصيدًا من الكتب التراثية التى لا يوجد لها مثيل فى كثير من مكتبات العالم، كما أن مبنى المكتبة يدخل فى نطاق المبانى التاريخية والتراثية لما يحمله من قيم معمارية وفنية وجمالية وتاريخية ورمزية، ويحمل بين أركانه جانبًا من تاريخ جامعة القاهرة العريقة لتصبح تلك المكتبة خير شاهد على ريادة مصر العلمية والثقافية.