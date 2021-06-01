أحمد الطاهرى: الشركة المتحدة لا تنتمى لأشخاص بل هم من ينتمون إليها

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزا ليوسف، إن المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعطى عدة رسائل، منها أن المتحدة كيان إعلامى ضخم وكبير وحقيقى ويعمل بشكل مؤسسى، وأن التعديلات الهيكلية تؤكد الطموح المؤسسى.





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "المانيفستو"، عبر الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن وجود شخصية مصرفية على رأس الشركة يعطى بعدا جديدا فى الصناعة، متابعًا: "ده لم يعجب أحد الشخصيات فى الوسط الإعلامى وهو فى الأصل خريج هندسة". وأشار إلى أن المؤتمر أعطى رسالة بالانتقال من ضبط سوق الإعلام إلى مرحلة الانطلاق بالصناعة واستيعاب كل مفردات الإبداع التى تمثل المخزون الاستراتيجى للشركة، مؤكدًا أن الصناعة الإعلامية جزء من سياق اجتماعى وسياسى وميزة الشركة أنها لا تحرق المراحل ولكن تتعامل مع كل مرحلة وفق معطياتها، ولا تنتمى إلى أشخاص ولكن الأشخاص هم من ينتمون إلى الشركة المتحدة.

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