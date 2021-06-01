غادة والى: التصدى للاتجار بالمخدرات يتطلب نهجا دوليا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن التصدى للاتجار بالمخدرات وعلاقاته بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة يتطلب نهجًا دوليا منسقًا وتعاونيًا.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة غادة والى، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى حول مكافحة تهديد المخدرات غير المشروعة والذى بدأ عبر الإنترنت. وقالت والى، فى بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى اليوم، إن التحديات المعقدة التى تطرحها المخدرات والجريمة المنظمة تؤثر على جميع أبعاد الأمن، ويلزم تعزيز التعاون الدولى لمواجهة هذه التهديدات، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وأضافت: "إننى اتطلع إلى زيادة تطوير تعاوننا لتعزيز الأمن الشامل وحماية صحة ورفاهية البشرية بشكل أفضل".

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