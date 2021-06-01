إغلاق كلى فى طريق الواحات لمدة 30 يوما

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أن ذلك بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى المشرف على أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 270 كم، تحديدا المرحلة الثالثة من المشروع بطول "25" كم ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر، اتجاه مناطق الواحات البحرية والتى تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى وكذا إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

ومن جانبه أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بعمل تحويلة مرورية على النحو التالى:

المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يسارا عند الكيلو " 122" اتجاه طريق جديد مستحدث موازى للطريق الحالى واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من "3" كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلى.

المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يمينا عند الكيلو "119" اتجاه طريق جديد متحدث موازى للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من (3) كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية، وجميع المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.