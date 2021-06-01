معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن دخول فصل الصيف "حدوث الانقلاب الصيفى" يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الحالى فى الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.





وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه وفقا لتلك الحسابات فعدد أيام فصل الصيف للعام الحالى 92 يوما و39 ساعة و49 دقيقة، لافتا إلى أن الشمس تصل إلى أقصى موضع لها شمالا فى السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا فى نصف الكرة الشمالى.

وأضاف أن هذا اليوم "الانقلاب الصيفى"، يمثل أطول نهار وأقصر ليل فى العام، علما بأنه هو ذروة فصل الشتاء فلكيا فى نصف الكرة الجنوبى "الانقلاب الشتوى"، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار فى السنة فى نصف الكرة الجنوبى.

وأوضح أنه من الأخطاء الشائعة القول بأن الصيف والشتاء ينشآن نتيجة لقرب أو بعد الأرض عن الشمس، والحقيقة العلمية هى أن الصيف والشتاء ينشآن بسبب انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.

وتابع أنه بعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا فى السماء نحو الجنوب لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الصيفى بحيث يكون النهار فى نصف الكرة الشمالى أطول من الليل، ثم تتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومى إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفى الذى يوافق يوم 22 سبتمبر من كل عام تقريبا.