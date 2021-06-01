لجنة الثقافة بالبرلمان ترفض زيادة ميزانية وزارة الدولة للإعلام

جدة - نرمين السيد - وطالبت وزارة المالية باعتماد المبلغ الحالى الوارد فى موازنة 2021-2022، والبالغ إجماليه 35 مليون جنيه و760 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات الخاصة لوضع آليات وحلول للمشكلات التى يواجهها إعلام الدولة.

ورفضت درية شرف الدين الانتقادات الموجهة لوزارة المالية بزعم عدم تعاونها فى حل المشكلات المالية والتشابكات التى تواجهها قطاعات الإعلام الحكومى.. قائلة: "بقالنا 15 سنة بنتكلم فى بديهيات بدون حلول واقعية".

وأيدها فى الرأى النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة، وقال متسائلا: "علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا هاما وهو هل نحن بحاجة إلى وزارة دولة للإعلام لم تقدم شيئا منذ استحداثها".

واستطرد: "الوزير المختص تم توجيه له المسؤولية السياسية وأعقب ذلك تقديمه لاستقالته، واليوم تأتى إلينا هذه الوزارة لتطالب زيادة موازنتها فى العام المالى الجديد.. يجب مراجعة هذه الوزارة لحصاد ما قدمته".

وقال النائب تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الثقافة والآثار والإعلام: "الوقوف بجانب الإعلام الرسمى ده فرض ينبغى العمل عليه، ولكن للأسف وزارة المالية لاتهتم بهذا الأمر وهذا خلل كبير.

واستطرد: "مازالت متمسكًا برأيى وهو مخطئ من يتصور أن إعلام رؤؤس الأموال يمكن أن يصبح ظهيرًا للدولة.. وبالتالى نحن فى حاجة إلى تدخل سريع من قبل وزارت المالية والتخطيط لمواجه الإشكاليات التى يواجهها الإعلام الحكومى".