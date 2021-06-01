صور.. «الشباب» تطلق فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثانية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية، تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة 100 قيادة شبابية على مستوى القارات الثلاث "إفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية".





ويحضر المنحة ممثلون عن 50 دولة هى "ليبيريا، وفلسطين، ومالى، وتوجو، والأردن، ولبنان، وليسوتو، وغينيا، والصين، والبرازيل، وزيمبابوى، وناميبيا، وموريتانيا، وإفريقيا الوسطى، ونيبال، وكوت ديفوار، وسريلانكا، ومالاوى، وبوركينا فاسو، وكولومبيا، وبوروندى، والسعودية، وباكستان، والعراق، والكونغو الديموقراطية، والصومال، وزامبيا، وبنجلادش، وروسيا، وأفغانستان، وأوزبكستان، وإذربيجان، والكاميرون، والجزائر، وليبيا، وغانا، وتشاد، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، وأوغندا، والسنغال، وجنوب السودان، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، والسودان، والمغرب، وتونس، والمكسيك، والإكوادور".



وزارت الوفود اليوم متحف الزعيم جمال عبدالناصر، تعرفوا على البداية الفعلية لتحويل المنزل إلى متحف عام 2014 بعد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه كرئيس للجمهورية، إذ أكدوا احترام مصر والمصريين لتاريخهم ودور زعمائهم الذين أخلصوا لها، مشيرين خلال تفقدهم إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن زعيمًا وقائدًا مصريًا وعربيًا فقط لكنه أحد الزعماء الأفذاذ فى تاريخ الإنسانية كلها خلال القرن العشرين.



كما تعرف الوفود على كم الإنجاز الثقافى القومى المصرى، والذى يوثق مسيرة الزعيم جمال عبد الناصر وكم قدم وكافح وضحى هذا الزعيم والذى يعد رمزا من رموز مصر الوطنية.



وتفقدت الوفود كل أرجاء المتحف، والذى يشمل المدخل والاستقبال وبهو المتحف، وشهدوا المبنى فى صورته الحالية، إذ يحتضن المتحف المكتب الرئاسى والصور العملاقة ومقتنيات الزعيم جمال عبد النّاصر من هدايا وخطابات والتقطوا الصور التذكاية.



جدير بالذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 فى القيام بدورها المنوط فى تعزيز دور الشباب الأفريقى من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، كما تعتبر إحدى آليات تنفيذ لكل من رؤية مصر 2030، والمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفرواسيا، وأجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والشراكة الجنوب الجنوب، وخارطة طريق الاتحاد الإفريقى حول الاستثمار فى الشباب وميثاق الشباب الإفريقى.



تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة فى يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والتى استهدفت القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية فى رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.