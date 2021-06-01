غدا.. وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للأثاث والمفروشات بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدًا الأربعاء، معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر مساء غد.





وينطلق المعرض، الذى تستمر فعالياته حتى 10 يونيو الجارى، بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الأثاث بدمياط، كما يشارك فى المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط المنوقية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر. كما تشارك بالمعرض شركة الأزياء الراقية بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأساس ومفروشات.

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