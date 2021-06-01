الأرصاد: طقس الغد حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 33

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:70كم/س) وارتفاع الموج (3:45متر). وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 33 20 الإسكندرية 27 19 وادى النطرون 32 20 طنطا 31 19 شبين الكوم 32 20 دمنهور 30 19 بلطيم 28 21 مطروح 25 18 السلوم 27 19 سيوة 32 19 بورسعيد 28 20 دمياط 27 20 الزقازيق 32 21 المنصورة 31 21 الإسماعيلية 33 19 السويس 33 20 العريش 28 18 رفح 27 17 رأس سدر 34 21 نخل 32 15 نويبع 39 25 طابا 32 22 كاترين 32 15 الطور 36 22 شرم الشيخ 39 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 36 25 الفيوم 34 22 بنى سويف 34 22 المنيا 35 23 أسيوط 36 24 سوهاج 37 24 قنا 40 26 الأقصر 42 28 أسوان 44 29 إدفو 43 28 أبوسمبل 44 27 الوادى الجديد 41 23 شلاتين 40 26 أبو رماد 38 26 حلايب 35 28 رأس حدربة 34 27

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